Световните шампиони по футбол ще получат и пръстени

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Изцяло в духа на американския спорт победителите във финала на световното първенство по футбол ще получат шампионски пръстени, обяви ФИФА.

В неделя Испания и Аржентина ще излъчат новия световен шампион в Ню Джърси, а за победителите ще има пръстени, каквито получават и шампионите в Националната баскетболна асоциация (НБА) и Националната футболна лига (НФЛ), предава БНР.

На едната страна на пръстена ще бъде изобразена купата, която получават световните шампиони, а другата част ще бъде специално изработена за всеки от играчите и треньорите. Освен 30-те артикула, които ще получат победителите, ФИФА ще пусне в продажба и още 1996 пръстена за феновете по света.

Пръстените обаче няма да заменят традиционните медали, посочиха още от ФИФА.

Редактор "Екип на Петел",

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