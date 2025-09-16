Световният шампион в бокса влезе на терена в звездния мач между Отбора на света и Португалия

кадър: Спортал

Боксовата легенда Олександър Усик влезе на терена в супердвубоя тази вечер.

Той не пропусна да си направи снимка с българската легенда Христо Стоичков.

На стадион "Жозе Алваладе" в Лисабон някои от най-големите имена във футболната история излизат с обща цел. Португалия се изправя срещу Отбор на света в благотворителния "Мач на легендите".

Португалците стартираха сериозно и още в първата минута можеха да поведат. Фиго изведе Куарешма на добра позиция, но Чех отрази удара му. Топката се озова в Коентрао, който опита да намери съотборник и Матераци можеше да си отбележи автогол, като топката се удари в гредата.

Постепенно и световният отбор започна да показва качества в офанзивен план. Мендиета пробва един удар от дистанция, а Кака демонстрира класата си. Бразилецът удари горната греда с великолепен удар. Повечето атаки обаче бяха към другата врата и Паулета направи два сериозни пропуска. Той се реваншира в 15-ата минута, когато откри резултата след подаване на Куарешма.

Мендиета направи сериозен пропуск. Христо Стоичков го изгледа от резервната скамейка, където седеше между Хаджи и Дел Пиеро. В средата на първото полувреме световният шампион по бокс Олександър Усик влезе в игра. Той замени Хенрик Ларсон. Витор Баия се справи с удар на Хамшик, а алко по-късно на терена се появиха Майкъл Оуен и Алесандро Дел Пиеро

За началото на второто полувреме на терена се появи Красимир Балъкъв. Българската легенда опита да раздвижи играта на световния отбор, но по-опасните ситуации продължиха да бъдат пред другата врата. Елдер Пощига направи голям пропуск, но малко по-късно се възползва от центриране на Фиго и с глава се разписа.

След почивката головете започнаха да падат по-често. Отборът на света бързо отговори. Дел Пиеро отлично изведе Майкъл Оуен и носителят на "Златната топка" за 2001 г. технично завърши. Капитанът на португалския тим Луиш Фиго реши да покаже какво може на 52 години. Той получи топката пред наказателното поле, развинти Карагунис и с прецизен удар се разписа, предаде Спортал.

Българските легенди Христо Стоичков и Красимир Балъков започнаха мача на резервната скамейка и ще се включат на по-късен етап. Сред титулярите на световния отбор личаха имената на Петър Чех, Карлес Пуьол, Хавиер Санети и Кака. На пейката има още впечатляващи футболисти. Сред резервите са Роберто Карлош, Георге Хаджи, Майкъл Оуен, Алесандро Дел Пиеро и боксовата легенда Олександър Усик. От страна на домакините на терена излязоха Луиш Фиго, Витор Баия, Рикардо Куарешма, Рикардо Карвальо, Деко, Маниш, Тиаго Мендеш, Нани, и др.

