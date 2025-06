Световноизвестен кларинетист и диригент с майсторски клас във Варна

Един от забележителните кларинетисти на нашето време – Чарлз Найдик, пристига във Варна за майсторски клас по кларинет и камерна музика след гостуване в София. Определян като „най-великият кларинетист на нашето време“ (Record Geijutsu, Япония) и „артист с необикновени качества“ (The New Yorker, САЩ), Чарлз Найдик се слави с уникална комбинация от техническо съвършенство, дълбока музикалност и иновативен подход към репертоара – от Моцарт и Брамс до най-съвременни композитори.

Найдик е не само забележителен изпълнител, но и педагог от световна величина. Преподава в The Juilliard School, Manhattan School of Music, Mannes School of Music и CUNY Graduate Center. Заедно със съпругата си – кларинетистката Аяко Ошима – създават Фондация „Artena“, която чрез музика и изкуство насърчава глобално сътрудничество и хуманистични ценности.

Той ще сподели своите знания в рамките на майсторски класове във Варна в дните от 29 юни до 1 юли. Домакин на майсторските класове във Варна е Националното училище по изкуствата „Добри Христов“. Те ще започват от 9,30 ч.

Входът за слушатели ще е 20 лева. Записването става на имейл: n.aleksandrova@w-reservation.com

Публиката на морската столица, както и младите музиканти, ще имат неповторимата възможност да се докоснат до личността и изкуството на един от водещите кларинетисти на нашия век – артист, който обединява традиция и новаторство, дълбока култура и неподправена страст към музиката.

По време на гостуването си в България (22 юни – 2 юли), Чарлз Найдик ще изпълни оригиналната ръкописна партитура на Концерта за кларинет от Арън Копланд със Софийската филхармония (26 юни), Квинтетите от Моцарт и Брамс с Квартет „Филхармоника“ (27 юни), ще представи специална лекция за Сонатите на Брамс, оп. 120 (24 юни) и ще води майсторски класове по кларинет и камерна музика в София и във Варна.

