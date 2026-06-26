Световното в САЩ счупи всички рекорди по посещаемост още преди елиминиционната фаза

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Световното първенство през 2026 официално влезе в историята като най-посетения Мондиал досега. Турнирът в САЩ, Канада и Мексико подобри рекорда по общ брой зрители на стадионите още преди да е достигнал елиминационната си фаза, което е поредното доказателство за огромния интерес към шампионата. Новото върхово постижение беше регистрирано след двубоите между Еквадор и Германия, както и Кюрасао и Кот д'Ивоар, когато общият брой на феновете по трибуните премина границата от 3,6 милиона души, предаде Актуално

Досегашният рекорд принадлежеше на Мондиал 1994 в Съединените щати, когато срещите бяха посетени от общо 3,5 милиона зрители. Настоящото първенство обаче тепърва навлиза в решителната си фаза. До момента са изиграни едва 56 от общо 104 мача, което означава, че посещаемостта ще продължи да расте и крайният рекорд ще бъде подобрен с голяма разлика.

Любопитно е, че въпреки новия рекорд по общ брой зрители, средната посещаемост остава малко по-ниска спрямо Мондиал 1994. Тогава 52-те срещи са били наблюдавани средно от 68 626 зрители, докато на настоящото Световно първенство средната посещаемост след първите 56 двубоя е 64 381 фенове на мач.

Редактор "Екип на Петел",

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