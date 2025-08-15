Свидетел на катастрофата с автобус: Чух викове от багажника

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Свидетел на бруталната катастрофа, при която кола се вряза в автобус, уби един и прати в болница неколцина, разказа своята версия за инцидента по bTV. Той е бил в таксито, което е чакало на светофара пред автобуса.

„Нещо страшно беше! След удара се опих да отворя багажника на колата и да измъкна някого през него, защото отвътре се чуваха викове. Дадох и вода на шофьора на автобуса, който беше много стресиран”, разказа свидетелят, който не показа лицето си пред камерата.

В репортажа си bTV съобщи, че от багажника е извадена жена, която е попаднала там след бруталния сблъсък.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!