Свидетел на трагедията с дете в Несебър: Линейката нямаше оборудване за реанимация

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Борбата за живота на 8-годишното дете, което загина при инцидент с водна атракция на плаж в Несебър, е продължила час и десет минути. Това разказа свидетел на трагедията по Нова телевизия. Той каза също, че първата линейка идва на място след 20 минути. След преглед лекарят установява, че няма оборудване, за да реанимира детето.

След падането му от голяма височина, то е извадено от морето с живо, но в безсъзнание и със синини по десните крайници. Когато идва втора линейка от Бургас, вече е било късно.

Представител на концесионера на плажа обясни, че те контролират фирмата, предлагаща фаталната атракция, се контролира от тях само доколкото има всички необходими разрешителни за дейност. По негово мнение, вероятно трябва да има ограничение на възрастта за подобни атракции. Контролът за това обаче трябва да се осъществява от Морска администрация.

