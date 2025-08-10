Свикват извънредна среща на външните министри на страните от ЕС за Украйна

Снимка: Пиксабей

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас свиква спешна среща на външните министри на страните от блока в понеделник, 11 август. Тя заяви, че всяко споразумение между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна трябва задължително да включва Киев и Европейския съюз.

Президентите на Русия и САЩ – Владимир Путин и Доналд Тръмп – ще се срещнат в американския щат Аляска в петък, 15 август, за да опитат да сложат край на тригодишния конфликт, припомня БГНЕС. Европа настоява Украйна да бъде страна в преговорите.

„Президентът Тръмп е прав, че Русия трябва да прекрати войната си срещу Украйна. САЩ имат силата да накарат Русия да преговаря сериозно. Всяко споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, защото това е въпрос на сигурността както на Украйна, така и на цяла Европа", заяви Калас.

Тя уточни, че срещата на външните министри ще се проведе онлайн.

„Докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно: всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна,“ каза още Калас, като предупреди, че всяко споразумение „не трябва да се превръща в трамплин за нова руска агресия срещу Украйна, трансатлантическия алианс и Европа“.

