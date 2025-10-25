Свиленски: Когато президентът говори за алтернатива, може би има предвид "Непокорна България"

кадър Нова нюз

Държавният глава Румен Радев говори за алтернатива, като казва, че тя ще дойде отвън. Затова мисля, че има точно нас предвид - "Непокорна България" - партията на Корнелия Нинова. Това каза бившият зам.-председател на ПГ на БСП Георги Свиленски, който вече е част от "Непокорна България".

"Ако президентът наистина иска да се бори с модела Борисов - Пеевски, значи има предвид нас, само ние не се "прегърнахме" с тях. БСП прие да се включи в управлението и мина на подчинение и зависимост от ГЕРБ. Социалистите нямат нито един министър, докато "ДПС-Ново начало" има министри и при трите партии в коалицията", допълни той.

Свиленски коментира и казуса с отнетите служебни автомобили на НСО от президенстската администрация, впоследствие прехвърлени обратно. "Корнелия Нинова като министър и аз като председател на ПГ не сме ползвали служебни автомобили. Президентът показа отношение, използвайки личното си возило, грижи се за твоите хора", смята той.

По думите му БСП трябва да напусне незабавно коалицията, за да се съхрани и да има основа да отиде на избори. "Колко още време да търпим Борисов и Пеевски, а уж се борихме за демокрация", каза Свиленски.

Санкциите срещу "Лукойл"

"Трябва да искаме дерогация - отпадане или отлагане на срока на американските санкции. Проблем в момента има, трябва да се гарантират количествата горива за 90 дни напред. Държавният резерв следва да се пълни отнякъде. Би било добре държавата да влезе в управлението на рафинерията в Бургас, затова има златна акция", коментира Свиленски пред Нова нюз.

