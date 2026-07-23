Свинаров: България не е готова за война

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Бившият министър на отбраната Николай Свинаров заяви пред Bulgaria ON AIR, че няма реална опасност авиобаза „Безмер“ да се превърне в цел на чужди атаки. Според него България продължава да изостава в своята отбранителна готовност на фона на усложняващата се глобална среда за сигурност.

Темата за разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“ предизвика разделение сред политическия елит. По думите на бившия военен министър, притесненията на местно ниво са неоснователни, предвид дългата история на експлоатация на съоръжението.

„Хората на местна основа се притесняват, но не се притесняваха, когато това летище мощно се използваше преди 40 години, когато се използва преди 20 години и преди 2 години, а изведнъж за американските самолети, които са въпрос на споразумение от 2006 г. за съвместно ползване“, коментира Свинаров.

Той отбеляза, че подобни страхове имат своята обществена почва, тъй като хората, които искат мир, често остават изненадани, когато в мирно време се водят подготовки за евентуални конфликти.

Въпреки нарастващото напрежение в международен план, експертът е категоричен, че страната ни не се намира в състояние на активна подготовка за война.

„Оказа се, че това не е вярно и не се готвим за война. Да спрат да се притесняват, продължаваме да не сме готови. Нямаме нито натовски, нито американски бази в България. Ние трябва да бъдем адекватен член на организациите, в които участваме“, посочи Свинаров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той анализира промените в отношението към САЩ, Европейския съюз и НАТО, като подчерта, че понятието „евроатлантизъм“ все повече губи своето първоначално съдържание. Според бившия министър всяко управление трябва да бъде средство за позитивно развитие на държавата, а липсата на компетентност по върховете на властта трябва да бъде преодолявана бързо.

Относно потенциалните заплахи за страната, Свинаров изрази увереност, че вероятността авиобаза „Безмер“ да бъде атакувана от друга държава или терористична организация е минимална, пише dunavmost.com.

„Никоя държава, дори и терористична организация, не би се осмелила на подобни подходи. Не изключвам болни мозъци да предприемат действия. Живеем в свят на рискове. В следващите години рисковете ще се засилват, защото има много държави, които не са доволни от сегашното разпределение на благата“, допълни той.

В края на своето участие бившият министър засегна и темата за неяснотите около средствата в бюджета за отбрана. Той изрази надежда, че въпросните финанси ще бъдат насочени към стратегически проекти, визирайки компанията „Райнметал“, а няма да послужат за „запушване на политически дупки“.

Редактор "Екип на Петел",

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