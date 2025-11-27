реклама

Свлачища на скална маса и наноси затрудняват шофьорите по два участъка

27.11.2025 / 11:10 0

Булфото

От Агенция "Пътна инфраструктура" алармират за два случая на свличане на земни и скални маси, затрудняващи шофьорите по пътни участъци в област Кюстендил.

При единия случай е затруднено движението по път ІІІ-104 между Невестино и Пастух, поради свлачище на скална маса.

С повишено внимание и съобразена скорост да се осъществява и движението по път ІІІ-1005 Смочево - Рила, поради свличане на наноси върху пътното платно, предупреждават от АПИ. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама