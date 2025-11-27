Свлачища на скална маса и наноси затрудняват шофьорите по два участъка

Булфото

От Агенция "Пътна инфраструктура" алармират за два случая на свличане на земни и скални маси, затрудняващи шофьорите по пътни участъци в област Кюстендил.

При единия случай е затруднено движението по път ІІІ-104 между Невестино и Пастух, поради свлачище на скална маса.

С повишено внимание и съобразена скорост да се осъществява и движението по път ІІІ-1005 Смочево - Рила, поради свличане на наноси върху пътното платно, предупреждават от АПИ.

