Свлачища отрязоха пътя до села в Родопите

Дъждът в Родопите активизира свлачища и отряза пътя до села. Реки излязоха от коритата си, микроязовири преливат. В Ардино за пореден път тази година е обявено частично бедствено положение заради залят мост, който свързва шест села.

Река Кирковска преля и заля плаца на автогарата в Кирково. Водата наводни и търговски помещения, а свлачище остави две махали и село в общината без път.

Това е село Яковица. В средната и долната махала вероятно от тази вечер няма да може да смогнем, защото колкото повече се пипа земната маса, толкова повече се срутва и се свлича, и се активира отново старото свлачище в Орлица. Там по-скоро сме бдителни и сме предупредили хората, които живеят в съседство до тази струваща се сграда, да бъдат внимателни, заяви кметът на Кирков Шинаси Сюлейман.

Пълноводната Арда заля моста до село Китница и остави шест села без път. Фахретин Бекир, който работи на Веца по-надолу по реката, е един от последните, който е преминал тази сутрин по моста.

Преля и това не е от вчера, а от оня ден. Всеки път преди една седмица пак беше обявено бедствено положение, и така от години насам ние теглим това, заяви по бТВ Бекир.

Близо 500 души живеят в шестте села, за които допреди пет години алтернатива е бил въжен мост, но и него отнася водата.

Днес хората се запасяват и се молят да са здрави, защото пътят за линейките е отрязан.

