Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

07.10.2025 / 12:55 1

Булфото

Срутила се скална маса е паднала върху пътното платно на пътя Асеновград - Смолян, съобщават от АПИ. В момента и двете платна на движението са затворени за преминаване.

Към мястото пътува екип на областно пътно управление със специализирана тежка техника, надеждите са до 10 минути да започне разчистването с най - голямата фадрома, с която управлението разполага, заяви за БНТ директорът Петър Попов.

Очаква се бързо да бъде пуснато поне едното платно. Затвореният участък е след табелата за край на Асеновград, преди Асенова крепост, където няма възможност за обходен маршрут.

Полицейски патрули са разположени на автопостове, за да предупреждават шофьорите да не навлизат в дефилето.

 

kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 515071 | Одобрение: 95136
Напускайки Смолян имаше голямо срутване на скална маса в другата лента, точно на завой, явно стнало току що....Обадих се и видях полицейска кола след има няма две минути да лети натам....На 30 км от Кърджали пък имаше доста нападали малки камъни....Спрях при полицай, обясних и веднага грабна радиото....Там хората са някакъв друг вид явно, не като нашите непукизи....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

