Свлачище отряза пътя към хижа "Плевен", в момента там се намират 6 души

снимка,архив: Булфото

Свлачище прекъсна пътя хижа "Плевен".

В момента там се намират 6 души, няма бедстващи хора.

Туристите, които имат резервации са призовани да не тръгват към хижата.

Хижа „Плевен“ е най-голямата високопланинска хижа в Стара планина, разположена на около 1500 метра надморска височина в местността Бъзов дял, припомнят Факти бг.

Тя се намира в северното подножие на първенеца на Балкана – връх Ботев – и е сред най-популярните и посещавани планински бази в България

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!