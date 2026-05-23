Свлачище отряза пътя към хижа "Плевен", в момента там се намират 6 души
снимка,архив: Булфото
Свлачище прекъсна пътя хижа "Плевен".
В момента там се намират 6 души, няма бедстващи хора.
Туристите, които имат резервации са призовани да не тръгват към хижата.
Хижа „Плевен“ е най-голямата високопланинска хижа в Стара планина, разположена на около 1500 метра надморска височина в местността Бъзов дял, припомнят Факти бг.
Тя се намира в северното подножие на първенеца на Балкана – връх Ботев – и е сред най-популярните и посещавани планински бази в България
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!