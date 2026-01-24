Свлачище спря движението между Петрич и Мелник
24.01.2026 / 19:02 0
снимка: АПИ
Временно е ограничено движението при км 11 по път III-109 пътен възел "Петрич - Мелник", в района на Мелник, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е свличане на земна маса на пътното платно.
Шофьорите изчакват на място.
Редактор "Екип на Петел",
