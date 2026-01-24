Свлачище спря движението между Петрич и Мелник

снимка: АПИ

Временно е ограничено движението при км 11 по път III-109 пътен възел "Петрич - Мелник", в района на Мелник, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е свличане на земна маса на пътното платно.

Шофьорите изчакват на място.

