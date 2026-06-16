Свлачище затруднява движението по пътя между Малка Арда и Баните
Снимка: Булфото, архив
Свлачище затруднява движението по пътя между село Малка Арда и село Баните, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Смолян.
Вследствие на свличането на земна маса и камъни движението в участъка се осъществява в едната лента. На място работи пътноподдържащата фирма, която разчиства падналите върху пътното платно камъни и земна маса.
Към момента движението не е преустановено, но водачите трябва да преминават с повишено внимание през засегнатия участък, допълниха от Областното пътно управление.
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