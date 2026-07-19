Свлачище затруднява движението през прохода на Републиката
19.07.2026 / 10:54 0
снимка: АПИ
Временно движението по път II-55 проход на „Републиката“ се осъществява в една лента, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Става въпрос за участъка при км 26, в района на село Райковци.
Причината за затрудненото движение е паднала скала на пътното платно.
Трафикът се регулира от пътна полиция.
Редактор "Екип на Петел",
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