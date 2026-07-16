Свлачището край Пампорово все още е активно

кадър: БНТ

Два месеца и половина след свлачището, което прекъсна пътя Смолян – Пампорово, държавата продължава да търси инженерно решение за възстановяване на трасето. До тогава движението остава по изграденото от община Смолян аварийно трасе.

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов съобщи, че на терена продължават геоложките проучвания, а свлачището остава активно.

„Геолози все още работят. Свлачището все още е активно и е доста мокро.“, каза в ефира на БНТ Георги Пепеланов.

По думите му се обследват старите дренажи, за да бъде пресушен теренът и да стане възможно влизането на тежка техника.

„Най-вероятно ще се предприеме мостово съоръжение, тъй като това е най-бързият и най-удачният вариант.“, посочи още Пепеланов.

Областният управител подчерта, че държавата е в готовност да започне работа веднага след като специалистите приключат с проучванията.

Кметът на Смолян Николай Мелемов заяви, че изграденото аварийно трасе вече се използва, но е предназначено основно за хората, които ежедневно пътуват между Смолян и Пампорово.

Той призова шофьорите да не натоварват допълнително временния път, тъй като на места той е тесен и не позволява безопасно разминаване на автомобили.

„Това е аварийно трасе. Пак призовавам – само хората, на които им се налага, да пътуват по него.“, каза Николай Мелемов.

По думите му общината ще продължи да поддържа трасето, включително и през зимата, но окончателното решение зависи от държавата и експертите.

За туристите достъпът до Пампорово остава възможен по обходните маршрути през Рожен и прохода Превала, където движението се извършва нормално.

Редактор "Екип на Петел",

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