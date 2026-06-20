Свлачището над Пампорово все още е опасно

кадър: бТВ

Свлачището над Пампорово е все още опасно и активно в началото на туристическия сезон. В района вече функционира авариен път, който съкращава пътуването до Смолян, но е тесен и на места само с чакъл.

Сонди с дълбочина 20 метра вземат проби на ключови места от свлачището. На едно от тях ще бъдат поставени датчици за следене на хоризонталните премествания.

„Изграждаме елементи на контролно-измервателна система, тоест сондажи за наблюдение на хоризонтални премествания в масива и за следене на подземните води“, обясни в ефира на бТВ инж. Васил Методиев, ръководител на екипа, извършващ геодезичните сондажи.

Свлачището все още е опасно и активно, посочи областният управител на Смолян Георги Пепеланов.

„Има една нова пукнатина върху него, която се получи от последните валежи. И се увеличава пукнатината на асфалтовата настилка, която е до него“, каза Пепеланов.

Аварийният път е за превозни средства до 3,5 тона.

„Там е стар горски път, който винаги е функционирал. Просто беше затрупан от паднали дървета. Същото трасе беше почистено“, посочи областният управител на Смолян.

Несигурността обаче остава.

Никой не се ангажира с точни срокове поради многото неизвестни, а в района негативните последици са осезаеми.

„Наистина най-проблемен е туристопотокът. Хората се уплашиха. За тези, които идват в Смолян и селата, свлачището удължава пътя им с 10 минути. Което е незначително, като се има предвид, че някои идват чак от Варна“, смята кметът на община Смолян Николай Мелемов.

От курорта Пампорово обаче твърдят, че заетостта в началото на летния сезон е като миналогодишната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!