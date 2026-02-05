Свлечена земна маса затруднява движението по пътя София - Кулата

Снимка: Булфото, илюстративна

Временно движението по път I-1 София-Кулата при 392+000 км се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението се регулира с пътни знаци и от сигналисти. Водачите трябва да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

На 1 февруари заради паднала скална маса движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на Малкия тунел в Кресненското дефиле се осъществяваше двупосочно в една лента, припомня БТА.

