Свръхсилен отчет на Nvidia изстреля технологичните акции

Кадър Ютуб

Технологичният гигант с най-висока пазарна оценка в света - Nvidia представи силни финансови резултата за последното тримесечие, които сякаш потушиха опасенията на инвеститорите от ценови "балон" в технологичния ИИ сектор. Това доведе до подновен подем на световните фондови пазари, които достигнаха рекордни нива по-рано тази година благодарение най-вече на силното възходящо ценови рали на технологичните акции с оглед на бума в изкуствения интелект, предаде БНР.



След края на снощната търговия на Уолстрийт Nvidia Corporation съобщи, че приходите ѝ за последното тримесечие са скочили с цели 62% до 57,01 млрд. долара спрямо година по-рано, докато пазарните очаквания бяха за по-скромни приходи в размер на около 54,92 млрд. долара.



Приходите на Nvidia само от центровете за данни са нараснали с 66% до рекордните 51,2 млрд. долара спрямо същото тримесечие на предходната година, подкрепени от солидните продажби на новия чип Blackwell и публичните партньорства, включително заявен ангажимент за внедряване на поне 10 гигавата изчислителна мощ с OpenAI и първоначално внедряване на 1 гигават от Anthropic.



С оперативни разходи от 5,8 млрд. долара, нетната печалба на Nvidia за последното тримесечие е скочила с 65% до 31,9 млрд. долара, което формира печалба от 1,30 долара на акция - над пазарната прогноза за печалба от 1,25 долара за акция.



Технологичният гигант също така прогнозира приходи (продажби) в размер на 65 млрд. долара през настоящото тримесечие, надвишавайки очакванията на Уолстрийт за приходи в размер на 61,66 млрд. долара.



"Продажбите на Blackwell са извън всякакви графики, а облачните графични процесори са разпродадени", отбеляза основателят и главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан.



"Търсенето на изчислителни ресурси продължава да се ускорява и расте експоненциално. Влязохме в благоприятния цикъл на изкуствения интелект. Екосистемата на изкуствения интелект се мащабира бързо – с повече нови създатели на базови модели, повече стартиращи компании за изкуствен интелект, в повече индустрии и в повече страни. Изкуственият интелект отива навсякъде, прави всичко едновременно", посочи още той.



В същото време Дженсън Хуан отхвърли опасенията относно формирането на "балон" при изкуствен интелект.



Отличните печалби на производителя на чипове за третото тримесечие и прогнозата му за четвъртото тримесечие успокоиха, поне временно напрежението сред инвеститорите, свързано с опасенията, че бумът на изкуствения интелект е изпреварил фундаментите и че инвестирането на милиарди долари в разширяване на инфраструктурата с изкуствен интелект е довело до "балон" на изкуствения интелект.



"Много се говори за балон, свързан с ИИ. От наша гледна точка виждаме нещо много различно", каза Хуан по време на разговор с анализатори, като той изтъкна колко много облачните компании искат чипове на Nvidia и добави:



"Ние сме във всички облачни услуги. Причината разработчиците да ни обичат е, че сме буквално навсякъде. Ние сме навсякъде - от облаци до локални системи, роботизирани системи, периферни устройства, персонални компютри - каквото се сетите. Една архитектура. Нещата просто работят. Невероятно е".



Той повтори прогнозата си от миналия месец, че компанията има поръчки за своите усъвършенствани чипове до 2026 г. на стойност 500 млрд. долара.



Акциите на Nvidia нарастват с над 6% по време на днешната извънборсова търговия на Уолстрийт, след като преди снощното оповестяване на силните финансови резултати те поевтиняха с близо 8% от началото на ноември, но след "умопомрачителен" ръст от близо 1200% в рамките на последните три години.

