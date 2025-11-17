Сякаш нарочно Северна България е оставена без цяла магистрала, за да отиват парите в София и Южна

Кадър АПИ

Липсата на важни инфраструктурни връзки, като магистрала "Хемус" , продължава да забавя развитието на областите от Северна и Централна България.

Варна, Русе, Велико Търново и Габрово не си взаимодействат достатъчно. Те не успяват да изградят устойчива икономическа ос, за разлика от Южна България, където се оформя силна линия София-Пазарджик-Пловдив-Стара Загора-Бургас. Голям е дисбалансът при привличането на инвестиции, особено чуждестранни, те продължават да се концентрират в столицата.

Това сочи последното изследване на Института за пазарна икономика, посветен на регионалните профили през 2025 година, обясни старши икономистът в ИПИ Зорница Славова в предаването на Радио Варна POST FACTUM.

Изследването се провежда вече 14 години, а изводите от него са, че растеж на регионите има на две, дори на три скорости, като най-бързо се развива София, следвана от Варна, Пловдив, Бургас и Габрово, каза експертът. Според нея именно в тези области индустрията и услугите създават най-голямо благосъстояние, докато по-малките региони растат значително по-бавно.

Тя е на мнение, че до известна степен определящ фактор за темпото на развитие е бавната децентрализация.

Варна, както и всички останали области, остава силно зависима от централния бюджет, напомни икономистът.

Само около една четвърт от разходите на общините се покриват от собствени приходи, отбелязва Славова. Тя се съгласи, че предложението отпреди години да се удържат по 2% от плоския данък в полза на общините, е добра мярка, която ще доведе до голям ръст на приходите, но подчерта, че това е "промяна", а по думите й те стават бавно.

Една по-висока финансова самостоятелност би била по-предвидима, а общините ще могат да преценяват сами от какво има нужда, категорична е Славова.

Докладът отчита още, че Варна е номер едно в страната по заетост, като регионът успява да привлича трудоспособно население, изтъкна Славова и допълни, че това подобрява и развитието на сектора на услугите.

В демографски план областта попада в топ 3 по демографско развитие, въпреки че естественият прираст, както в цялата страна, остава отрицателен. Отчита се обаче, че той е значително по-малко негативен в сравнение с региони като Смолян и Велико Търново, посочи още икономистът.

В правораздаването обаче отново се забелязва забавяне, съдилищата изостават в сравнение с по-слабо натоварени области, каза още Славова.

Образованието остава силен сектор, областта е сред лидерите по резултати от националните изпити и по брой студенти, изтъкна още тя

