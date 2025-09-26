Сюрпризираха родителите на ученици в 6-ти клас

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

За изненадваща проверка съобщиха от Министерството на образованието и науката. Въпреки, че някои родители знаеха, други подозираха, но повечето изобщо не бяха информирани, днес бяха сюрпризирани, че учениците в 6-ти клас ще трябва да се явят на Национално входно ниво по математика.

Няма и време за допълнителни уроци, той като изпитът ще се проведе на 3 октомври. Той ще е онлайн и ще продължи 40 минути.

Резултатите ще се използват като инструмент за подкрепа, за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки, заявяват от МОН. Те ще могат да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя.

Изследването се организира именно в 6-ти клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори, пишат още от МОН.

Централизираното входно ниво ще помогне в няколко посоки – навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците и заедно с учителите си да работят по-активно и приоритетно над тях. От друга страна изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците и промяна в учебните програми, е позицията на ведомството.

Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрение.

Според учители подобен формат не може да даде реална картина на знанията на децата.



За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!