ТАСРУД: Билетът от шофьор в градския транспорт във Варна - извънреден и по-скъп от редовния

Билетът, който ще се продава от шофьорите в градския транспорт на Варна, ще бъде извънреден, а идеята е той да бъде на по-висока цена от тази на редовния. Това обясни за Радио Варна Георги Киряков, директор на Общинското предприятие ТАСРУД. Цената е въпрос на предстояща дискусия, коментира още той.

Киряков определи като "добра алтернатива" възможността и водачите да продават билети, в случай на невъзможност за закупуване на превозен документ по друг начин. Искаме да създадем всякакви възможности на пътниците да спазват правилата, допълни Георги Киряков.

Продажбата на билетите от водачите на автобусите във Варна ще започне след въвеждането на новата билетна система.

Надяваме се до края на годината да бъде готов новият хардуер, който да бъде инсталиран по превозните средства, каза още Киряков.

Идеята е с новата билетна система пътниците да се чекират още с влизането си в превозното средство. Билетите, които ще се продават от шофьора, ще се заплащат в брой, информира Георги Киряков. Това ще се налага само в случаите, когато пътниците нямат дебитна или кредитна карта, предплатена карта или електронен билет, с които да се чекират, когато влязат в автобуса, каза още той.

Работи се по новия софтуер, това са процеси, които не зависят само от Община Варна или от ТАСРУД, поясни Георги Киряков.

Той призова всички ученици, които използват градския транспорт във Варна, да си направят карти за безплатен транспорт. Около 40 хиляди са учащите във Варна, 16 хиляди са издадените карти и много често се случват сблъсъци между контрольори и ученици, подчерта Георги Киряков.

