ТАСС: Доходите на руснаците се увеличиха за три години

Снимка Пиксабей

Реалните доходи на населението в Русия са се увеличили с 24% за малко повече от три години, посочи руският министър на финансите Антон Силуанов на Петербургския международен икономически форум, предаде ТАСС.

По думите му освен това Русия е постигнала абсолютен суверенитет по финансовите въпроси и е независима от решенията на трети страни.

Министърът на икономическото развитие Максим Решетников отбеляза, че по-високите лихвени ставки и силната рубла могат да очертаят следващия икономически модел. Според Силуанов обаче за износителите курсът на рублата не е съвсем „комфортен“ и трябва да се намери баланс между техните интереси и интересите на населението, за да са достъпни вносните технологии.

Ръководителят на президентската администрация Максим Орешкин посочи, че не трябва да се чака отмяна на санкциите, действащи срещу Москва, и връщане към старото положение, тъй като светът отпреди 20 години вече не съществува.

Силуанов допълни, че Русия не за първа година живее в условия на „световен безпорядък“ и затова е необходимо да бъдат създадени условия за вътрешно развитие.

„Не мога да кажа, че вече сме свикнали, но в тези условия просто е необходима достатъчно твърда позиция по отношение на финансите. Необходимо е много внимателно цялостно отношение към финансите, за да е възможно безпорядъкът навън да ни влия в по-малка степен или изобщо да не ни влияе“, посочи финансовият министър.

Той подчерта, че колкото по-големи са външните сътресения, толкова повече е необходимо да бъдат създавани комфортни условия за вътрешното развитие, инвеститорите и предприемачите.

„Трябва да се отслабят регулациите, да отговорим на нуждите на бизнеса, да се осигурят основите на правото на собственост“, подчерта Силуанов.

Петербургският икономически форум се състои от 3 до 6 юни, като програмата му е насочена към сформирането на нов модел за глобално развитие в условията на трансформация на световната икономика.

Вчера сутринта, в деня на откриването на форума, украински дронове удариха енергийни и военни обекти в Санкт Петербург, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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