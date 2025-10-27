ТАСС: Путин прие концепцията на Тръмп за край на войната в Украйна

Кадър Кремъл

Президентът на Русия Владимир Путин е потвърдил готовността си да разреши конфликта в Украйна въз основа на концепцията, предложена от Вашингтон. Това е станало ясно по време на преговорите с американския лидер Доналд Тръмп в Аляска, пише ТАСС, предаде България он ер

Информацията потвърди руският външен министър Сергей Лавров в интервю за унгарския YouTube канал Ultrahang.

Путин е готов да сътрудничи

"В Аляска Путин заяви, че е готов да сътрудничи въз основа на концепцията и рамковия подход, който специалният представител на президента Тръмп представи в Москва", уточни Лавров.

Президентът на Русия подробно е повторил всеки елемент от концепцията, представена от специалния пратеник на американския лидер Стивън Уиткоф.

"Путин го попита, тъй като той е присъствал на преговорите в Анкъридж: "Вярно ли е това? Така ли е?" Всичко беше потвърдено", разкри руският външен министър.

Според Лавров президентът на Русия е посочил, че Москва е готова да приеме тяхната концепция и "да продължи на практика на предложената основа".

Срещата между Тръмп и Путин в Будапеща бе отложена

По-рано Лавров съобщи, че перспективите за провеждането на срещата на върха между Русия и Съединените щати в Будапеща зависи от САЩ.

На 23 октомври Путин заяви пред журналисти, че руско-американската среща на върха в Будапеща не е отменена, а само отложена.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!