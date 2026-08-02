ТАСС: Взривът в ресторанта в Москва е атентат срещу руски генерал

Кадър Телеграм

Според официална информация експлозията в ресторант в Москва в събота вечерта е била причинена от взривно устройство.

Първоначалните непотвърдени съобщения в социалните медии сочеха, че причината е изтичане на газ, но разследващите стигнаха до заключението, че става дума за взривно устройство, съобщи държавната информационна агенция ТАСС, позовавайки се на Националния антитерористичен комитет.

При експлозията загинаха трима души, а 21 бяха ранени.

Не е ясно дали зад атаката стои политически мотив.

Една жена се опитала да внесе взривното устройство в ресторанта, но била спряна от охранител, съобщи ТАСС, позовавайки се на заключенията на разследващите. И двамата загинаха при експлозията, както и един посетител на заведението.

Според медийни съобщения ресторантът "Балци Роси" на "Градинския пръстен" в центъра на Москва е бил резервиран за частно събитие. Публикации в социалните медии посочват, че там са се провеждали както сватбено тържество, така и празнуване на рожден ден на генерал от руската армия.

Според официална информация експлозията в ресторант в Москва в събота вечерта е била причинена от взривно устройство.

Първоначалните непотвърдени съобщения в социалните медии сочеха, че причината е изтичане на газ, но разследващите стигнаха до заключението, че става дума за взривно устройство, съобщи държавната информационна агенция ТАСС, позовавайки се на Националния антитерористичен комитет.

При експлозията загинаха трима души, а 21 бяха ранени.

Не е ясно дали зад атаката стои политически мотив.

Една жена се опитала да внесе взривното устройство в ресторанта, но била спряна от охранител, съобщи ТАСС, позовавайки се на заключенията на разследващите. И двамата загинаха при експлозията, както и един посетител на заведението.

Според медийни съобщения ресторантът "Балци Роси" на "Градинския пръстен" в центъра на Москва е бил резервиран за частно събитие. Публикации в социалните медии посочват, че там са се провеждали както сватбено тържество, така и празнуване на рожден ден на генерал от руската армия.

По думите на очевидец, разговарял с ASTRA, до ресторанта били паркирани множество автомобили с черни военни регистрационни номера. Освен това в района се намирал автобус на Росгвардия.

Там е можел да се намира генерал от руската армия – вероятно главнокомандващият на Въздушно-космическите сили на Русия Александър Чайко. Има загинали и ранени. За това съобщават руски Telegram канали.

По предварителни оценки на експертите взривното устройство е било с мощност между 300 и 500 грама тротилов еквивалент.

Жертвите на трагедията са:

Самата атентаторка, загинала на място при взрива.

Охранителят на ресторанта, който е проявил бдителност и е отказал да допусне жената в обекта, блокирайки я на входа.

Един от посетителите на заведението, намиращ се в близост.

Към 00:30 часа на 2 август НАК и международните медии, сред които aa.com.tr, потвърждават за 21 хоспитализирани граждани. Петима от ранените се намират в критично състояние и лекарите се борят за живота им в реанимацията на научноизследователския институт за спешна помощ „Склифосовски“.

Контекст на атаката, разследване и извънредни мерки

Следственият комитет на Руската федерация официално започна разследване за терористичен акт. Според информация на Телеграм каналите Astra и ВЧК-ОГПУ, цитирани от изданието „The Insider“, в момента на атаката луксозният ресторант „Balzi Rossi“ е бил затворен за частно събитие. Източници твърдят, че вътре се е провеждало честване на рожден ден на високопоставен военен генерал, като пред сградата са забелязани автомобили с черни военни номера. Основната версия на следствието, разпространена от РИА Новости, е, че нападението е било насочено срещу присъстващите висши офицери, като в момента интензивно се проверява за участие на радикализирани лица.

В резултат на инцидента властите в Москва предприеха редица спешни действия:

Частично беше спряно движението по външната страна на Садовое колцо.

Провеждащият се в същия момент Нощен велопарад в Москва бе незабавно прекратен и отменен от Департамента по транспорт.

Районът около площад „Кудринская“ остава блокиран от ОМОН, сапьори и агенти на ФСБ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!