ТЕЦ „Бобов дол“ отговори на държавата със заплаха за тока в София

Снимка ТЕЦ "Бобов дол"

От ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ разпространиха официална позиция, в която използват евентуални проблеми с електрозахранването на София като основен аргумент срещу принудителното спиране на тяхна мощност, съобщават от пресцентъра на дружеството. Реакцията идва часове след като Министерството на околната среда и водите (МОСВ) запечата Енергиен котел №2 заради системно тровене на въздуха и незаконно заобикаляне на пречиствателните филтри.

В опит да защитят оставащата си работеща инфраструктура, от ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ стигат до крайни твърдения в изявлението си. Те аргументират важността си с думите: "Осигурява основното електрозахранване на София и затварянето му крие сериозни рискове." Истината обаче е, че столицата е ключов елемент от националната електроенергийна система и не зависи ексклузивно от мощностите в кюстендилското село Големо село.

От ръководството на централата изтъкват, че първият им котел е в планов ремонт до края на септември. Спирането на втори блок оставя ТЕЦ-а без резервна заместваща мощност при евентуална авария на трети блок, докато трае наложената принудителна административна мярка.

В съобщението си до медиите директорите на централата декларират своите зелени намерения и посочват: "Разбираме грижата за околната среда. Направили сме рекордно много инвестиции, за да трансформираме централата и това е въпрос на време да стане видимо за всички."

Тези твърдения обаче се сблъскват челно с официалните данни на държавата. По време на извънреден брифинг министърът на околната среда Росица Карамфилова обяви, че котелът е хванат в системни нарушения – изпускане на вредни газове директно в атмосферата, напълно заобикаляйки сероочистващата инсталация. Според регистрите на МОСВ, от 2020 година досега на ТЕЦ „Бобов дол“ са съставени 117 акта за екологични нарушения на обща стойност над 9 милиона лева.

В позицията си от ТЕЦ „Бобов дол“ твърдят, че 70% от мощностите им вече са рехабилитирани, като предстои обновяване и на проблемния втори блок. От ръководството се оправдават с форсмажорни обстоятелства за забавянето на ключовия им проект – изграждане на газово трасе, което трябва да заработи през 2027 година, пише dunavmost.com.

Докато трае принудителното запечатване на инсталацията, техническите екипи ще извършат детайлно обследване. От ръководството декларират готовност да предложат конкретни мерки на институциите, отбелязвайки финално: "Основен приоритет остава запазването на прехраната на близо 1000 служители в централата и техните семейства."

