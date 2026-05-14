ТЕЦ "Бобов дол": Гринпийс доказаха, че тецът работи в нормите!
кадър: Петел
Проучване на Грийнпийс, целящо да компрометира работата на ТЕЦ "Бобов дол", направено с пластмасови тръбички доказва, че ТЕЦ Бобов дол не надвишава допустимите норми, дори точно обратно – това се казва в позиция на централата, изпратена до медиите.
Според ръководството на теца използваната от тях технология показва огромни разминавания между официалната измервателна станция, струваща над 250 000 евро, монтирана преди по-малко от година по всички европейски правила и индикативното изследване на еколозите с тръбички, предава БНР.
В позицията им още се казва:
Поставя се под съмнение начинът по който е направено - дали пробите са чисти, как са съхранени, как са транспортирани и др. След всички условности, с които са изнесени данни в един повърхностно нахвърлен доклад цифрите пак показват, че ТЕЦ Бобов дол не замърсява над допустимите норми.
Приложения метод на дифузионни тръби не е официално признат метод за мерене, а е индикативен метод и следва да бъде доказван чрез корелация между стойностите от двете изследвания за да се признаят данните за валидни. Това означава, че стойностите не могат и не следва да се приравняват на стойностите от признатите референтни методи от Автоматичната измервателна станция/АИС/ или лаборатория акредитирана от ИАОС, преди метода да бъде валидиран.
В Българското законодателство има Наредба, с която са регламентирани стойностите по показател серен диоксид и там те са ясно описани:
Средночасова норма — 350 микрограма /м3
Среднодневна норма — 125 микрограма/м3
Годишна норма — 20 микрограма/м3.
Нормите, които следва да се спазват са тези и ясно и достъпно вече за жителите на с. Големо село са данните от АИС, както и мобилните акредитирани лабораториии. Новоизмеслената от зелените средномесечна норма не съществува, което означава, че за пресмятането и няма методика и правила.
Много важно е да споменем, че АИС Големо село е станция на РИОСВ, която е калибрирана за разлика от трите тръби, поставени на различни места от Грийнпийс.
Ако трябва да бъде направен анализ и да бъдат съпоставени данните между изследването на Грийнпийс и стойностите, които са от Автоматичната измервателна станция, то тогава Грийнпийс следва продължителен период да мерят, да докажат, че метода е релевантен и тогава можем да кажем има или няма каквато и да е разлика между стойностите. На този етап това е една голяма спекулация, която цели да създаде страхове в местното население и да урони престижа на едно голямо предприятие, което е работодател в регион с голяма безработица.
Тогава, когато тръбичките докажат, че има превишавания на стойностите по Наредбата, тогава би имало смисъл да се води дебат по темата.
Дори и със описаните стойности сега, ГП показва, че нормите се спазват, защото няма нито едно превишение и всичко друго е спекулация.
След публикуваното проучване получихме подкрепа от водещи компании в сферата на опазване на околната среда в България, които са готови да окажат пълно съдействие за доказване, че твърденията на Грийнпийс са абсолютна манипулация, по начина по който са направени и представени.
В доклада, представен от Грийнпийс, данните са сравнени и с автоматичните станции на ИАОС, като техните лаборатории са референтни за България, за разлика от индикативния метод, който ги оспорва", заключават от ТЕЦ "Бобов дол".
