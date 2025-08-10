ТЕЦ "Бобов дол" спря работа

снимка: Булфото

Очаква се ТЕЦ "Бобов дол", който спря работа в петък вечерта, да заработи отново до края на деня или утре сутрин.

На няколко пъти централата спира работа заради ниските цени към момента на електроенергията на борсата. Сега се прави и ремонт на втори блок, възстановява се изгорелият преди двадесетина дни трансформатор в друг от блоковете.

Почиства се и площадката, където пламнаха вагони със слама, използвана за гориво. След угасяването на пожара площадката беше запръстена с пепелина, която сега се изземва. Това ще приключи до дни, най-късно до края на месеца. Ремонтът на втори блок ще продължи до октомври, коментира за БНР изпълнителният директор на ТЕЦ-а инж. Чавдар Стойнев:

"Толкова голям ремонт не е правен със смяна на всички нагревни повърхности. От октомври се очаква да заработи, съответно и на филтри, и на всички прилежащи съоръжения".

