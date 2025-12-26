Снимка ОПУ - Велико Търново

Критична ситуация в Прохода на Републиката.

Временно е ограничено движението на моторни превозни средства през Прохода на Републиката (Хаинбоаз). Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) днес.

Причината за затруднения трафик е пътнотранспортно произшествие с тежкотоварен автомобил в района на Мишеморков хан. Към момента превозните средства изчакват на място, а екипи на "Пътна полиция" регулира трафика и пропускането на колоните.

От пресцентъра на областната администрация във Велико Търново увериха, че вече са предприети всички необходими мерки за отстраняване на проблема.

По-рано днес областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева коментира ситуацията, като посочи, че въпреки инцидентите, цялостната пътна обстановка в областта се оценява като нормална.

"ТИР аварира в Хаинбоаз. Наложи се да бъде изтеглен със специализирана техника. Товарният автомобил е извън пътното платно и не затруднява движението на автомобили през Прохода на Републиката", заяви тя, визирайки предприетите действия по изтегляне на машината.

Това е поредна катастрофа с тежкотоварен автомобил в област Велико Търново през последните празнични дни. Припомняме, че на 24 декември (Бъдни вечер) движението по пътя Велико Търново – Гурково също беше ограничено. Тогава причината отново беше изтегляне на аварирал камион при разклона за село Радковци.

Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и съобразена с пътните условия скорост, тъй като настилките са мокри и на места има снеговалеж, пише dunavmost.com.

