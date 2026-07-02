ТИР катастрофира край Елхово, пожарникари вадят шофьора от кабината

Товарен автомобил самокатастрофира извън пътното платно на изхода на Елхово в посока Лесово. Сигнал за инцидента е получен към 20 часа тази вечер, съобщава БТВ.

На място има екипи на пожарната, които се опитват да извадят водача от кабината.

Шофьорът е жив, казаха от полицията, като към момента няма подробности дали има наранявания.

Временно е ограничено движението и в двете посоки по пътя Ямбол – граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“ в района на Елхово поради репатриране на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил извън пътното платно, съобщиха от АПИ.

От Областната дирекция на полицията в Ямбол уточниха, че леките автомобили се пренасочват през град Елхово, а тежкотоварните изчакват на място.

За регулиране на движението на място има екип на „Пътна полиция“, посочиха от пътната агенция.

Редактор "Екип на Петел",

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