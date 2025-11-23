ТИР се блъсна в мантинелите на АМ "Тракия"

Снимка МВР

Напрежение на наша магистрала.

ТИР се удари в мантинелите на АМ "Тракия". Това стана ясно от публикации в популярна Фейсбук група.



Инцидентът е станал в посока Бургас, след тунела към Пловдив. На мястото вече има екип на полицията, които е отцепил участъка с помощта на конуси до отстраняване на проблема, пише plovdiv24.bg.

