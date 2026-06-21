TMZ: Ан Шедийн е починала заради денонощна работа за предстоящия ЛГБТИ парад

Кадър Алф

Любимият сериал от прехода остана само с един жив актьор, след като трагичната участ покоси почти цялото семейство Танер

Поредна черна вест застигна почитателите на легендарния сериал „Алф“, с който израснаха няколко поколения българи в първите години на прехода. Култовата актриса Ан Шедийн, изиграла блестящо ролята на майката Кейт Танер – истинската глава на семейството в сянка – почина внезапно на 77-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис.

Причината за смъртта ѝ е внезапна сърдечна недостатъчност. Близките ѝ споделят в официално изявление, че тя оставя след себе си изключително творческо наследство, хумор, любов към животните и пламенна омраза към Доналд Тръмп.

Шокиращото в случая е, че според разкритията на американската платформа TMZ, зад фаталния край на актрисата стои непосилен физически труд в подкрепа на ЛГБТИ+ общността. Като яростна либерална активистка, Шедийн е прекарала последната седмица от живота си в денонощна украса и събиране на средства за предстоящия в квартала ѝ гей парад. Въпреки изричните предупреждения на лекарите, че има болно сърце и не трябва да се преуморява, тя не се спирала по 16 часа на ден, което се оказало пагубно за сърдечния ѝ мускул. Актрисата е приемала каузата изключително присърце, тъй като единствената ѝ дъщеря – режисьорката Тайлър Барет, е открита лесбийка и е присъствала в последните мигове на майка си заедно със своята половинка Хилъри, предаде Флагман.

С кончината на Ан Шедийн проклятието над актьорския състав на „Алф“ изглежда почти пълно, тъй като почти всички главни герои си отидоха по изключително трагичен начин в рамките на последните 6-7 години. Първи си тръгна Мичу Месарош, който влизаше в горещия костюм на косматото извънземно от Мелмак – той почина на 78 години след тежък инсулт, макар че заради ниския си ръст от едва 84 сантиметра по чудо доживя до тази възраст. Последва го Макс Райт, изиграл емблематичния татко Уили Танер, който издъхна в пълна мизерия през 2019 г. Неговият живот след края на ситкома се превърна в истински ад от депресии, битки с лимфома, алкохолизъм и тежки сексуални скандали, което го накара искрено да намрази проекта, донесъл му световна слава.

Най-разтърсваща обаче си остава съдбата на малкия Бенджи Грегъри, когото милиони зрители по света помнят като невинния Брайън Танер. Момчето се отказа от актьорската си кариера още в началото на 90-те години в търсене на по-добра реализация, но през 2024 г. бе намерен мъртъв в автомобила си заедно със своето куче-водач, след като заспа в бруталните летни жеги и се задуши едва на 46-годишна възраст. Така след внезапната смърт на Ан Шедийн, единствената оцеляла от легендарното телевизионно семейство остава Андреа Елсън, изиграла каката Лин Танер. Къдравата любимка на публиката днес е единственият жив спомен от златните години на косматия любимец.

Редактор "Екип на Петел",

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