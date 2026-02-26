ЦАМ: Пет сигурни партии в следващото НС и две с шанс да влязат

Булфото

Формацията, с която Румен Радев ще се яви на предсрочните избори, би спечелила 33,7 на сто от гласовете на хората, а в парламента ще влязат със сигурност пет партии.

Още две - БСП и МЕЧ - имат потенциал да прескочат 4-процентната бариера, сочи последното проучване на Центъра за анализи и маркетинг.

ГЕРБ-СДС ще е втора политическа сила с 19%, ПП-ДБ с 13%, ДПС - Ново начало с 10,3%, а "Възраждане" - с 8%.



Изследването е проведено в периода 17 - 24 февруари сред 1010 пълнолетни и е реализирано със собствени средства на Центъра за анализи и маркетинг, предаде БНР, цитирайки директорът му Юлий Павлов:

"Към момента мълчанието на Радев не му носи негативи. От самия момент, в който той обяви, че подава оставка и че ще слезе на терена на парламентарните избори, една груба оценка показва, че Румен Радев може да има между 80 и 100 депутати, да речем между 90 и 100, ако тези двете, които са на ръба, не влязат".

По думите му, засега не се очертава вариант за абсолютно мнозинство на формацията на Радев, но ако е налице "още някаква допълнителна вълна" за него, може да качи и над 100 депутати.

"Ще му трябва съюзник за управлението. Ако има над 100 и няколко депутати, той може да изиграе и хода с правителство на малцинството и съм сигурен, че в следващия парламент биха се намерили политически сили, които да го подкрепят."

БСП и МЕЧ са с почти еднакъв за момента резултат - съответно 3,6 и 3,5%, а "Величие" и ИТН са далеч под чертата – с едва 1,2 на сто одобрение, коментира Юлий Павлов.

Прогнозата на Павлов е за висока избирателна активност. Над три милиона българи ще отидат да гласуват, което ще е повишение с почти 500 хиляди гласа в сравнение с последните избори.

Румен Радев и Илияна Йотова се радват на положителен рейтинг, а в дъното на таблицата като най-неодобрявани са Доган, Пеевски и Сарафов. Президентството като институция също се радва на голямо доверие сред българите, а традиционно ниско е то в Народното събрание, което според Юлий Павлов има логично обяснение:

"Не е учудващо, че Народното събрание прави толкова негативен рейтинг, защото прави много простотии в своята дейност, включително правят дивотии в Изборния кодекс."

А проблемите на хората, както често се случва, са различни от тези на политиците - те посочват високите цени и инфлацията, ниските доходи, лошото управление на страната, корупцията и съдебната реформа, отчита изследването.

