ЦИК не допусна до изборите коалиция "Подкрепи Радев"

Румен Радев получи удар ог ЦИК.

Опит да се регистрира за парламентарните избори коалиция, директно обявяващ се за подкрепа на бившия президент Румен Радев, беше отхвърлен от Централната избирателна комисия (ЦИК). Съмишленици на Радев вече регистрираха за вота коалицията "Прогресивна България".

На 4 март в комисията е постъпило заявление от името на коалицията "Подкрепи Радев", обединяваща "Българска земеделска партия", "КОЙ – Компетентност, Отговорност и Истина". Представител на коалицията е Светозар Съев, предаде "Сега".

От ЦИК са поискали формацията да промени наименованието си с мотива, че "съдържащия се в него призив за подкрепа на конкретно физическо лице, което представлява превратно упражняване на права и заобикаляне на закона". Комисарите са посочили, че физическо лице може да стои в центъра на изборната надпревара, ако е издигнато като независим кандидат от инициативен комитет, пише novini.bg.

"Когато заявителят избира наименование, което по смисъла си представлява кампания "за" конкретно лице, се създава впечатление, че лицето е самостоятелен политически субект/носител на кандидатура "на национално ниво", което законът в изборите за народни представители не допуска", аргументирали се от ЦИК.

От въпросната коалиция реагирали като представили документи за регистрация на друга коалиция под наименованието "Просперираща България", което звучи доста близко до "Прогресивна България", с която Радев ще участва във вота. Не осигуряват обаче задължителния списък с 2500 подписа на граждани, подкрепящи коалицията, и заради това ЦИК отказва регистрацията.

