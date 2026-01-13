ЦИК няма да организира публична проверка на машините за гласуване
Булфото
С 12 гласа "против" и 2 гласа "за", Централната избирателна комисия отхвърли искането на депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, комисията да организира публична проверка на машините за гласуване, за да се разсеят спекулации на политически партии и граждански организации, относно сигурността на вота с устройствата.
Писмото докладва члена на комисията Любомир Георгиев, съобщават от БНР.
"Пишат двамата народни представители, че при настоящото ниво на политически шум и манипулации по темата, това е единственият начин да бъде установена истината, а именно, че машините не могат да бъдат манипулирани", обясни той.
Георгиев предложи ЦИК да предприеме действия по искането, но това бе отхвърлено с 12 гласа.
Красимир Ципов мотивира отказа си така:
"Председателите на политическа партия "Да, България" не посочват абсолютно никаква процедура, не посочват в съответствие с какво действащо нормативно законодателство може да се случи това".
Елка Стоянова - също член на комисията, обясни, че гласува "против" не защото не разбира, че искането за проверка на машините се прави с цел да се внесе спокойствие сред избирателите.
Посочи друга причина:
"Считам, че Централната избирателна комисия първо и последно се придържа към правомощията, разписани в Изборния кодекс. Не виждам причина, процедура или правно основание, на което ние да предприемаме действия в тази посока, поради което гласувах "против"".
