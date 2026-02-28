ЦИК обяви къде в чужбина не е подходящо да се разкриват секци

Булфото

ЦИК обяви списък с местата зад граница, в които страната ни разполага с дипломатически и консулски представителства и където следва да се образуват избирателни секции на предстоящите парламентарни избори на 19 април. Това предаде БНР.

Списъкът е изготвен след получено от Министерството на външните работи становище, което посочва 25 места, за които ведомството преценява, че няма условия или не е целесъобразно да се разкриват секции. Сред тях са посолствата ни Афганистан, Ирак, Сирия, Ливан, Палестина, Пакистан, Мексико, Куба, Иран, Индия, Индонезия и Нигерия.

В списъка с неподходящи за разкриване на секции места попадат и генералните ни консулства в Санкт Петербург и в Одеса.

