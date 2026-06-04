ЦИК обяви нов народен представител от ГЕРБ-СДС на мястото на Любен Дилов-син
04.06.2026 / 12:19 0
Булфото
Централната избирателна комисия обяви на днешното си заседание Галя Стоянова Василева за народен представител от ГЕРБ-СДС.
Тя влиза в парламента, след като избраният за депутат от формацията Любен Дилов-син почина на 2 юни, предаде БНР.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!