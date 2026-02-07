ЦИК обяви обществена поръчка за разяснителна кампания преди новите избори

Булфото

Централната избирателна комисия открива процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения и други материали за провеждане на разяснителна кампания от Комисията за предсрочните избори за народни представители през 2026 г. Това предаде БНР.

Предметът на поръчката включва две обособени позиции. Първата е създаване на лого, слоган, визия/иконографика/ и 4 банера за разяснителна кампания за произвеждане на изборите за народни представители.

А втората – за изработване на аудио-визуални и други материали за разяснителна кампания за произвеждане на изборите за 52-ро Народно събрание.



