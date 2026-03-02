ЦИК отмени решението си, с което обяви Вениамин Воденичаров за депутат от "Възраждане"

Снимка: Булфото

Централната избирателна комисия (ЦИК) отмени свое решение, взето по-рано днес по време на заседание, с което обяви Вениамин Воденичаров за избран за депутат от "Възраждане", тъй като той е пети поред в листата на партията.

На негово място обяви за депутат Виктор Папазов от "Възраждане", който е четвърти в листата.

Обявяването на нов депутат се налага, тъй като народният представител от парламентарната група на "Възраждане" Славчо Крумов почина, припомня БТА.

