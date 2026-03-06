ЦИК пусна е-форма за подаване на заявления за гласуване зад граница

Булфото

На сайта на Централната избирателна комисия вече е активна електронната форма за подаване на заявления за гласуване от сънародниците ни зад граница.

Тя ще е активна до 24 часа българско време на 24 март, предаде БНР.

От началото на деня, когато системата стартира, автоматично потвърдените заявления вече са над 300, от тях 140 са подадени от наши сънародници в САЩ.

В тази държава извън дипломатическите и консулските служби ще се разкрият до 20 секции.

В отделна секция се публикуват отказаните регистрации с несъответствията, които могат да се поправят, те са над 100 и са поименни.

Заявленията се вземат предвид при решенията за образуване на секции за гласуване. За вече обявените от ЦИК места, потвърдените заявления служат за съставяне на списъците.

