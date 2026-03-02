реклама

ЦИК регистрира за изборите коалиция "Прогресивна България" на Радев

02.03.2026 / 15:23 1

Кадър Фб, Румен Радев

Коалицията на Румен Радев се казва "Прогресивна България“ Румен Радев се регистрира в ЦИК минути преди 15.00 часа в понеделник, съобщиха за БГНЕС от ЦИК.

Коалицията се казва "Прогресивна България", представлявана от Гълъб Донев и Димитър Стоянов. В нея влизат три формации: ПП "Социалдемократи", ПП "Социалдемократическа партия" и ПП "Движение нашия народ".

 

kjk (преди 23 минути)
Рейтинг: 187371 | Одобрение: 19611
Сигурно е фрашкано със стари муцуни, в тая коалиция!!!Намусен:errm:8-)

