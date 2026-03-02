ЦИК регистрира за изборите коалиция "Прогресивна България" на Радев

Кадър Фб, Румен Радев

Коалицията на Румен Радев се казва "Прогресивна България“ Румен Радев се регистрира в ЦИК минути преди 15.00 часа в понеделник, съобщиха за БГНЕС от ЦИК.

Коалицията се казва "Прогресивна България", представлявана от Гълъб Донев и Димитър Стоянов. В нея влизат три формации: ПП "Социалдемократи", ПП "Социалдемократическа партия" и ПП "Движение нашия народ".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!