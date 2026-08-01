ЦИК са готови за изцяло машинен вот за президентските избори

Снимка: Булфото

Централната избирателна комисия не очаква затруднения при провеждането на президентските избори с изцяло машинно гласуване, каза пред БНТ говорителят на ЦИК Стоянка Балова. След промените в Изборния кодекс президентските избори ще се проведат изцяло с машинно гласуване. Според говорителя на ЦИК това не създава притеснения за организацията на вота.

Балова обясни, че проверка на устройствата вече е извършена и има изготвен доклад за необходимите ремонти на машините. По думите и, в ЦИК има доклад от Министерството, в който става ясно, че около 1400 машини са минали инвентаризация. Говорителят заяви, че на база на тази проверка е изготвен доклад, в който различни части, като капаци, принтери, различни дисплеи, колелца на куфар и други подлежат на смяна.

Балова заяви, че отпадането на ограниченията за броя на секциите в чужбина няма да доведе до проблем с осигуряването на машини. Говорителят на ЦИК съобщи, че комисията подготвя нов модел за обучение на районните и секционните избирателни комисии. Балова коментира и последните промени в Изборния кодекс, свързани със съдържанието в социалните мрежи.

Редактор "Екип на Петел",

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