ЦИК възложи на общините да осигурят паравани за гласуване на изборите през април

Булфото

Централната избирателна комисия (ЦИК) възложи на общинските администрации да осигурят паравани за гласуване на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

На днешното си заседание ЦИК прие решение относно условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите. В решението беше записано, че параваните за гласуване ще бъдат осигурени децентрализирано, от общинските администрации, а средствата ще бъдат осигурени от план-сметката за изборите.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза по време на заседанието, че план-сметката за изборите все още не е изпратена в ЦИК, предаде БТА.

Вчера Росица Матева заяви, че Министерският съвет (МС) е уведомил ЦИК, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за избирателните секции. Росица Матева докладва писмо от Министерския съвет, с което служебният премиер отговаря на ЦИК, че параваните за гласуване с хартиени бюлетини са елемент от оборудването на изборните помещения и заради това тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации и поради това МС смята, че изработката на параваните за гласуване не следва да бъде възлагана централизирано от МС.

Паравани за гласуване

На 20 февруари служебният премиер Андрей Гюров и ръководството на ЦИК проведоха първа среща, посветена на предстоящите на 19 април парламентарни избори, на която една от темите беше именно параваните за гласуване. За подобряване на организацията много добре би било, ако имаме стандартен формат на параваните и те да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да имаме едни и същи паравани, каза Андрей Гюров след срещата.

Ден по-късно председателят на ЦИК Камелия Нейкова обясни, че в Изборния кодекс няма „тъмна стаичка“ или кабина за гласуване. Предложението ни е да има централизирана доставка от Министерския съвет за еднакви паравани във всички избирателни секции, каза още Нейкова.

Отново вчера Общественият съвет към ЦИК изпрати отворено писмо до служебния премиер, в което се заявява, че Министерският съвет прехвърля отговорността за параваните за гласуване върху общините.

