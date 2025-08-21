ЦРУ: В България действат "Ислямска държава" и Иранската гвардия

Кадър Уикипедия

Иранският корпус на гвардейците на ислямската революция е своеобразна визитна картичка на Балканите, включително и на България. Това става ясно от сайта на държавната американска разузнавателна агенция Централно разузнавателно управление (ЦРУ), която е изготвила "Световна книга с фактите", в която са описани всички държави и терористични организации по света. Балканските медии вече се вълнуват от темата и вече има редица публикации, както в Босна и Херцеговина, така и в македонски и албански медии, пише Новини.бг.

Кои терористични организации действат в България?

Срещу България освен иранската гвардия е записано, че действат сили на "Ислямска държава".

Припомняме, че през 2014 година българските служби предотвратиха създаването на клетка на "Ислямска държава" (ИДИЛ).

"Това не е клетка на ИДИЛ, но можеше да бъде", заяви тогавашният председател на ДАНС Владимир Писанчев на брифинг във връзка със във връзка с проведената специализирана операция от прокуратурата, ДАНС и МВР в рамките на образувано досъдебно производство за престъпления по Глава I от Наказателния кодекс.

В Пазарджик бяха арестувани шестима души – петима мъже и една жена, в хода на действията на властите срещу проповядването на антидемократична идеология. Сред задържаните беше и осъденият за радикален ислям у нас Ахмед Муса Ахмед.

Ситуацията на Балканите: Иранска гвардия и ИДИЛ

Иранската гвардия може да се нарече своеобразна визитна картичка на Балканите, тъй като като освен в България - тя е регистрирана в Албания и Босна и Херцеговина.

"Ислямска държава" (ИДИЛ) обаче също не отстъпва позиции от Балканите. Тя е регистрирана от ЦРУ в Албания, в Северна Македония, както и в Руъмния, Косово и Гърция.

Прави впечатление, че освен "Ислямска държава" в Гърция действата още крайнолявата терористична революционна борба и турската Революционна народно-освободителна партия – фронт, която също е ляво-радикална политическа партия. ОЩЕ: Новите военни съюзи на Балканите: Какви са целите и колко е опасно съществуването им?

В Турция действат най-много терористични организации

Очаквано в съседката ни Турция, която освен на Балканите има територии и в Азия - действат най-много терористични организации. Според ЦРУ там действа терористичните групи на "Ислямска държава" (ИДИЛ); Ислямско движение на Узбекистан (IMU); Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC); Ал-Кайда и Революционна народно-освободителна партия – фронт е ляво-радикална политическа партия и Кюрдската работническа партия (ПКК), като изглежда не е отчетено, че тя отива в историята. ОЩЕ: С церемония по разоръжаване: ПКК отива в историята (ВИДЕО)

Краят на ПКК

Бойната групировка на Кюрдската работническа партия (ПКК), която повече от четири десетилетия е в кървав конфликт с турската държава, реши да се разпусне и да прекрати въоръжената си борба. Решението беше оповестено на 12 май 2025 година. През по-голямата част от историята си ПКК е била определяна като „терористична“ групировка от Турция, Европейския съюз и Съединените щати.

Повече от 40 000 души са били убити между 1984 и 2024 г., като хиляди кюрди са избягали от насилието в югоизточна Турция в градове по-на север. Последиците от конфликта са дълбоко усетени не само в Турция, но и в съседните страни, особено в Ирак, Сирия и Иран, където ПКК и нейните филиали поддържат присъствие.

