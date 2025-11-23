ЦСКА: Заедно сме по-силни

Снимка Сайт на ЦСКА

Армейците ликуват.

ЦСКА публикува любопитно видео с моменти от вчерашния успех над Ботев (Пловдив) с 2:1.

"Армейците" записаха пета поредна победа в efbet Лига, след като постигнаха обрат срещу "канарчетата", и вече са 5 точки от второто място.

"Заедно сме по-силни! Благодарим за подкрепата, армейци!", написаха от клуба, цитирани и от Sportal.bg.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!