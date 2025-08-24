ЦСКА 1948 шокира ЦСКА в късния мач от родното първенство

кадър: Диема спорт

Кошмарната серия на ЦСКА продължава! Футболистите на Душан Керкез загубиха с 0:1 "червеното" дерби срещу ЦСКА 1948 от шестия кръг на efbet Лига и остава без победа от началото на сезона. Мамаду Диало вкара единственото попадение а в 37-ата минута.

Домакините започнаха с нова схема и куп промени. Те разчитат на трима в отбрана - Лапеня, Делова и дебютанта Иванов. Сред 11-те място намериха и новите попълнения Годой, Пастор и Жордао, а Брахим остана на пейката. Кошмара си партнира с Питас в атака, предаде Спортал.

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов отново предпочете Маринов пред Шейтанов под рамката на вратата. Като изненада може да се смята отсъствието в титулярния състав на Собреро.

Непосредствено преди началото на срещата ЦСКА публикува на таблото видео с легендарния треньор Аспарух Никодимов, който преди няколко дни навърши 80 години, а публиката стана на крака и го аплодира.

Първата по-сериозна ситуация бе пред вратата на гостите. Сегер преодоля ефектно двама футболисти на противника по десния фланг на атаката и върна отлично за Жордао. Халфът шутира, а Маринов изби. Последва нова атака на ЦСКА, която завърши с опасен шут на Етоо в аут.

В 10-ата минута Пастор и Сегер разиграха добре отдясно, а вторият центрира на близката греда. Там Питас изпревари бранителите на противника и стреля от близка дистанция под гредата, но Маринов спаси.

ЦСКА 1948 отговори с много опасно положение в 13-ата минута. Русев центрира за Диало, а таранът на гостите засече от три-четири метра с крак, но Бусато отрази.

Постепенно набезите към двете врати понамаляха, но по-приспивното темпо в тази част от двубоя се отрази зле на ЦСКА. В 37-ата мнута Масиел получи пас на десния фланг от Русев и центрира към Диало, а таранът на ЦСКА 1948 надскочи Лапеня и отбеляза след удар с глава от над 11 метра. Стражът на домакините Бусато докосна топката, но не успя да предотврати попадението.

Голът бе прегледан с ВАР заради съмнение за засада на Масиел, но тя бе покрита от Лапеня.

На почивката двата отбора направиха по една смяна. Контузеният Делова отстъпи мястото си на Кордоба, а Фонкю влезе вместо Вагниньо.

Пет минути след началото на второто полувреме ЦСКА се възползва от грешка на Медина и Питас стреля опасно по земя, но Маринов изби. Секунди по-късно Сегер за пореден път преодоля двама противникови състезатели на дясното крило и центрира отлично към непокрития Санянг, но защитникът се засуети и Медина блокира удара му.

В 57-ата минута защитата на гостите се пропука отляво. Именно оттам дойде опасно центриране, което намери Годой. Кошмара шутира в тялото на Ценов, а добавката на Сегер от трудна позиция се спря в лявата греда.

В 64-ата минута Керкез извърши двойна смяна. Санянг и Сегер излязоха, а на техните места се появиха дебютантът Брахими и Илиев.

Пет минути по-късно ЦСКА 1948 органзира контраатака, която завърши със спасяване на Бусато след шут на Диало, който бе изведен на стрелкова позиция от Масиел.

Четвърт час преди края Иванов пропусна да изравни след разбъркване в наказателното поле на гостите, тъй като ударът му от 8-9 метра излезе над напречната греда.

В 94-ата минута ЦСКА 1948 можеше да реши всичко с втори гол. Собреро изведе резервата Франко сам срещу вратаря, но той шутира в аут.

ЦСКА - ЦСКА 1948 0:1



0:1 Мамаду Диало 37

ЦСКА: 1. Бусато, 4. Лапеня, 5. Делова, 14. Иванов, 2. Пастор, 99. Етоо, 6. Жордао, 8. Сегер, 3. Санянг, 9. Годой, 28. Питас

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 88. Траоре, 21. Ценов, 15. Солтани, 34. Витанов, 12. Вагниньо, 10. Цонев, 11. Русев, 67. Масиел, 93. Диало

