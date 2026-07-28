ЦСКА 1948 изхвърли Спартак (Търнава) в Лигата на конференциите

Стопкадър: БТВ

ЦСКА 1948 продължава към третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, след като отстрани с дузпи (5:3) Спартак Търнава на Националния стадион "Васил Левски". В редовното време и продълженията срещата завърши без голове - 0:0, пише Dsport .

В следващия кръг "червените" ще играят срещу победителя от двойката Панатинайкос - Пакши. В първия мач между двата тима гърците победиха с 2:1 като гост.

Още в третата минута Георги Русев нахлу в наказателното поле отдясно, но вместо да стреля от малък ъгъл, опита подаване към Мамаду Диало, който не успя да отиграе топката.

В началните минути на срещата футболистите на Александър Александров опитаха да приложат домакински натиск, но не успяха да застрашат вратата на Мартин Вантруба.

В 39-ата минута Петър Маринов се отличи с добро спасяване с една ръка след изстрел на Роман Бегала.

Жул Мейер изведе отлично Георги Русев в 44-ата минута, но крилото на ЦСКА 1948 си поведе лошо топката и тя излезе в аут.

На Петър Маринов му се наложи в 58-ата минута отново с една ръка да отразява далечен изстрел на Бегала. Стражът на „червените“ успя да избие топката с една ръка, която облиза напречната греда и излезе в корнер.

Филип Трело отправи опасен удар, но прати топката в сглобката между напречната греда и левия страничен стълб в 69-ата минута.

Четвърт час преди края на мача след кратко разбъркване пред наказателното поле на Спартак Търнава и блокиран удар, топката попадна на десния крак на появилия се от пейката Фредерик Масиел. Той шутира много хубаво към долния десен ъгъл на Мартин Вантруба, който изби блестящо с една ръка в корнер.

В 87-ата минута Лука Хорхели измъкна топката и тръгна към аутлинията, при което се стигна до леко съприкосновение с Моатаз Земземи. Футболистът на Спартак Търнава веднага падна на тревата, като всички играчи и хора на пейката поискаха дузпа. Съдията от Австрия обаче бе категоричен, че няма да отсъди наказатален удар.

До края на редовното време не падна гол и така се стигна до продължения.

Във втората минута на първото продължение топката беше центрирана коварно от ъглов удар към близката греда, а след това тя рикошира в защитник на "червените" и мина много близо покрай гредата в нов корнер.

Началото на второто продължение премина под знака на многото нарушения и нарасналото напрежение. След едно на пръв поглед безобидно единоборство се стигна до кратко спречкване между футболистите на двата отбора в 111-ата минута.

Минута по-късно капитанът на Спартак Търнава Ерик Сабо си освободи пространство пред наказателното поле и отправи опасен удар от дистанция, но Петър Маринов беше на мястото си и улови без затруднения.

След нулево равенство и в продълженията дойде ред на дузпите.

Първият изпълнител бе Лаша Двали, който не остави шанс на Вантруба. За Търнава точен бе Хилари Гонг. Елиаш Франко също се разписа за домакините. Кристиан Кощърна изравни резултата, въпреки че Маринов уцели ъгъла на изпълнението му. Ектор Куеяр вкара за 3:2. Марин Лаушич бе спрян от Петър Маринов. Фредерик Масиел също бе точен, като Вантруба не помръдна при неговото изпълнение. Давид Буковски вкара за Спартак Търнава. Атанас Илиев вкара решителната пета дузпа за ЦСКА 1948.

Редактор "Екип на Петел",

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