ЦСКА 1948 направи 0:0 срещу Спартак в Търнава

Българският футболен вицешампион ЦСКА 1948 завърши 0:0 в първата среща от втория кръг на квалификациите в турнира на УЕФА Лига на конференциите срещу Спартак (Търнава) в Словакия. Срещата-реванш е идния вторник (29-и юли) на националния стадион "Васил Левски", а крайният победител ще срещне Панатинайкос (Гърция) или Пакш (Унгария) в третия кръг, пише БТА.

ЦСКА 1948 игра доста открито и търсеше гол, но също така внимаваше и в защита, за да не позволи на словаците да стигнат до дълги периоди на доминация. Единствено в последните 10 минути Спартак (Търнава) се пренесе в половината на българите, но голове не паднаха.

Двата отбора започнаха без да се пазят особено през първата част, а първата реална опасност дойде в 17-ата минута. След подаване на кощърна, Коркели тръгна на скорост, опита да стреля, но топката беше блокирана. След това Лаушич беше фаулиран пред наказателното поле. В опасната позиция капитанът Сабо с мощен изстрел прати топката над стената, но вратарят Маринов бутна с една ръка над гредата в ъглов удар.

В 27-ата минута най-напред Коркели прати топката над горната греда, а секунди по-късно гостите от София не се разбраха при атака и прострелно центриране на Георги Русев от ляво.

в 39-ата минута играчите на ЦСКА 1948 откриха дупка в защитата на Търнава и атакуваха с няколко играчи, но изстрелът по земя на Майер беше блокиран от Байрами.

В добавеното време ЦСКА 1948 пропусна нови две добри възможности, и двете чрез нападателя Мамаду Диало. Най-напред той наказа грешка на Филип Азанго и прати топката от ляво до гредата, а секунди по-късно открадна топката от Микович и пак влезе от ляво. Този път обаче вратарят Мартин Вантруба направи спасяване.

В 54-ата минута ЦСКА 1948 отново се размина с гола, като този път Георги Русев се измъкна от Байрами, тръгна сам срещу вратаря и дори го подмина, но си скъси прекалено ъгъла и не улучи рамката. Словаците направиха промени при час игра и веднага създадоха положение за гол. Мартин Мичович проби от ляво и центрира, грузинецът Коркели от 7 метра обаче с глава прати топката в гредата, след което бранител на ЦСКА 1948 изчисти в ъглов удар.

След 80-ата минута домакините си вдигнаха на финален щурм, търсейки поне едно попадение. Най-напред резервата Хуанми Карион проби от ляво и върна в наказателното поле, но топовният изстрел на Кристиан Кощърна беше блокиран. След това и опитният Ерик Сабо опита късмета си, но без успех.

Младото и напористо ляво крило Филип Буковски създаде последната възможност за Спартак (Търнава) в 90-ата минута. Той тръгна на спринт от ляво, елиминира Диего Менина, но остана под много малък ъгъл. Въпреки това стреля, но вратарят Петър Маринов спаси изстрела и вратата на българския отбор.

Редактор "Екип на Петел",

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