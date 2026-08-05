ЦСКА 1948 направи 1:1 като гост на гръцкия гранд Панатинайкос

Стопкадър: БТВ

ЦСКА 1948 записа равенство 1:1 срещу Панатинайкос като гост в гръцката столица Атина в първия двубой от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите по футбол, пише БТА. И двата гола паднаха през първото полувреме. Домакините поведоха в 21-ата минута чрез Адриано Ягушич, а българският отбор изравни 10 минути след това с попадение на Георги Русев. ЦСКА 1948 можеше да си тръгне и с преднина от Гърция, тъй като през второто полувреме удари греда и имаше още възможности за гол.

Така крайният победител в тази двойка ще бъде определен на реванша, който предстои на 11 август в София.

Преди началото на срещата футболистите на двата тима почетоха с едноминутно мълчание жертвите от горските пожари в Гърция.

Домакините установиха сериозен натиск срещу българския тим от първите минути на срещата, като изстрел на Педро Чиривея бе блокиран от защитник в третата минута, а малко по-късно и Ягушич опита да стреля към вратата на ЦСКА 1948. Двата отбора направиха динамично и интригуващо първо полувреме, като гостите от София имаха шанс да застрашат противника в 10-ата минута, когато при контраатака Атанас Илиев притисна излезлия напред вратар на Панатинайкос. Иняки Пеня обаче изчисти навреме топката.

Георги Русев изпрати обещаващо центриране в наказателното поле на домакините в 15-ата минута, но бранител на ПАО успя да предотврати опасността. Жул Мейер можеше да донесе преднина на ЦСКА 1948 четири минути по-късно, но пропусна, стреляйки встрани от вратата на съперника.

Панатинайкос излезе напред в 21-ата минута, след като Адриано Ягушич засече с глава удобно подаване на Сантино Андино и реализира за 1:0. Последва още един пропуснат шанс за домакините, когато Факундо Пелистри бе спрян от защитата на гостите, а в 26-ата минута Петър Маринов отрази страхотен удар на Стефан де Фрай.

Георги Русев опита удар от дистанция в 29-ата минута, но прати топката вляво от вратата на Панатинайкос, а след това и Моатаз Земземи не успя да се разпише.

Русев обаче не сгреши в 31-ата минута, когато получи чудесен пас от нахлулия в наказателното поле на гръцкия тим Ектор Куеяр и отбеляза изравнително попадение за 1:1. Футболистите на ЦСКА 1948 продължиха да търсят възможности в лицето на Атанас Илиев и Фредерик Масиел, а в последните минути на първото полувреме Пелистри на свой ред внесе напрежение в половината на българския тим.

На старта на второто полувреме Елмин Растодер получи прецизно подаване и стреля, но Маринов реагира отлично и предотврати нов гол. В 54-ата минута Георги Русев опита обещаващ удар, но бе блокиран от защитник на Панатинайкос, а малко по-късно Сантино Андино падна в наказателното поле на ЦСКА 1948, но реферът отхвърли протестите на домакините за нарушение.

Българският тим пропусна чудесна възможност да поведе в 58-ата минута, след като Георги Русев бе изведен в предни позиции, но не можа да преодолее Иняки Пеня. В следващите минути футболистите на ЦСКА внимаваха повече и изчакваха шансове за опасни контраатаки, като в 70-ата Андре Хофман засече топката с глава след центриране, но стреля над вратата на Панатинайкос.

В 79-ата минута Русев изпълни свободен удар, центрирайки към наказателното поле на гръцкия отбор, но защитата на домакините са справи при изстрела с глава на Лаша Двали, а три минути по-късно Огнен Гашевич удари греда за ЦСКА 1948.

Българският състав пропусна още една възможност в заключителните моменти, когато Мамаду Диало бе спрян от вратаря на ПАО Пеня.

Преди реванша с Панатинайкос ЦСКА 1948 има гостуване на Локомотив София на 8 август в двубой от Първа лига.

Ако отстрани гръцкия отбор вицешампионът на България ще играе срещу загубилия от двойката между чешкия Храдец Кралове и турския Бешикташ в плейофа за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите.

Редактор "Екип на Петел",

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